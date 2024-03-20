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Pander Eberhard Von Michael August

Место рождения

Ronneburg-Neuhof, Лифляндия, Российская Империя

Дата рождения

26.09.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

1861 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1898

Отец: Von Pander Nicolai

Мать: Von Pander Johanna Mathilde

Ronneburg-Neuhof, Лифляндия, Российская Империя
Образование
По 1917
Санкт-Петербург
Петришулле
Образование
С 1921 по 1924
Рига
Латвийский университет, факультет экономики и права
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Rechtsanwalt
Смерть
Неизвестно
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