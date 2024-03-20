Pander Eberhard Von Michael August
Место рожденияRonneburg-Neuhof, Лифляндия, Российская Империя
Дата рождения26.09.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1898
Отец: Von Pander Nicolai
Ronneburg-Neuhof, Лифляндия, Российская Империя
Образование
По 1917
Санкт-Петербург
Петришулле
Образование
С 1921 по 1924
Рига
Латвийский университет, факультет экономики и права
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Rechtsanwalt
Смерть
Неизвестно