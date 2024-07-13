Сапырина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1870 ст.
Отец ребёнка: Сапырин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
22.12.1871 ст.
Отец ребёнка: Сапырин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
01.03.1873 ст.
Дочь: Сапырина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Сапырин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
20.10.1874 ст.
Дочь: Сапырина Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Сапырин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
17.09.1878 ст.
Отец ребёнка: Сапырин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
04.12.1880 ст.
Дочь: Сапырина Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Сапырин Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно