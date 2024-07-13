Сапырина Мария Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сапырина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапырин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
08.04.1870 ст.

Сын: Сапырин Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Сапырин Василий Яковлевич

Рубленое, Харківська область
Рождение ребёнка
22.12.1871 ст.

Сын: Сапырин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Сапырин Василий Яковлевич

Рубленое, Харківська область
Рождение ребёнка
01.03.1873 ст.

Дочь: Сапырина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Сапырин Василий Яковлевич

Рубленое, Харківська область
Рождение ребёнка
20.10.1874 ст.

Дочь: Сапырина Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Сапырин Василий Яковлевич

Рубленое, Харківська область
Рождение ребёнка
17.09.1878 ст.

Сын: Сапырин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Сапырин Василий Яковлевич

Каменец, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
04.12.1880 ст.

Дочь: Сапырина Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Сапырин Василий Яковлевич

Каменец, Кромской муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно

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