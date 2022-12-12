Иванченко Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванченко Ольга Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.05.2008

Муж: Сыч Виталий Вадимович

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
10.12.2010

Сын: Сыч Илья Витальевич

Отец ребёнка: Сыч Виталий Вадимович

Рождение ребёнка
10.02.2018

Дочь: Сыч Ксения Витальевна

Отец ребёнка: Сыч Виталий Вадимович

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