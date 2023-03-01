Алимова Меланья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1843 ст.
Дочь: Алимова Матрона Феоктистова
Отец ребёнка: Алимов Феоктист Васильев
Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно