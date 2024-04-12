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Kieseritzky Friedrich Gustav Eduard
Kieseritzky Friedrich Gustav Eduard
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Древо
Место рождения
Тарту
, Tartu linn, Tartu maakond
Дата рождения
21.12.1804
Пол
Мужской
Отец
Kieseritzky Gustav* Bernhard
1775 г.р.
Мать
Kieseritzky (Sewigh) Johanna Jacobine
1778 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1804
Отец:
Kieseritzky Gustav* Bernhard
Мать:
Kieseritzky Johanna Jacobine
Тарту
, Tartu linn, Tartu maakond
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