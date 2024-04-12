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Kieseritzky Friedrich Gustav Eduard

Место рождения

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond

Дата рождения

21.12.1804

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1804

Отец: Kieseritzky Gustav* Bernhard

Мать: Kieseritzky Johanna Jacobine

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
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