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Прасолов он же Абрамов Евфимий Никитин

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866 ст.

Отец: Прасолов Никита

Мать: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
01.11.1891 ст.

Жена: Прасолова Варвара Онисимова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.01.1894 ст.

Сын: Прасолов Он Же Абрамов Петр Евфимиев

Мать ребёнка: Прасолова Варвара Онисимова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.10.1896 ст.

Сын: Прасолов Он Же Абрамов Георгий Евфимиев

Мать ребёнка: Прасолова Варвара Онисимова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.09.1899 ст.

Дочь: Фекла Евфимиева

Мать ребёнка: Прасолова Варвара Онисимова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.09.1902 ст.

Сын: Прасолов Михаил Евфимиев

Мать ребёнка: Прасолова Варвара Онисимова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.11.1905 ст.

Сын: Прасолов Он Же Абрамов Михаил Евфимиев

Мать ребёнка: Прасолова Варвара Онисимова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.05.1908 ст.

Сын: Абрамов Митрофан Евфимиев

Мать ребёнка: Прасолова Варвара Онисимова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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