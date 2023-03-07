Прасолов он же Абрамов Евфимий Никитин
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1866 ст.
Отец: Прасолов Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1891 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.01.1894 ст.
Сын: Прасолов Он Же Абрамов Петр Евфимиев
Мать ребёнка: Прасолова Варвара Онисимова
Рождение ребёнка
25.10.1896 ст.
Сын: Прасолов Он Же Абрамов Георгий Евфимиев
Мать ребёнка: Прасолова Варвара Онисимова
Рождение ребёнка
20.09.1899 ст.
Дочь: Фекла Евфимиева
Мать ребёнка: Прасолова Варвара Онисимова
Рождение ребёнка
19.09.1902 ст.
Мать ребёнка: Прасолова Варвара Онисимова
Рождение ребёнка
08.11.1905 ст.
Сын: Прасолов Он Же Абрамов Михаил Евфимиев
Мать ребёнка: Прасолова Варвара Онисимова
Рождение ребёнка
28.05.1908 ст.
Сын: Абрамов Митрофан Евфимиев
Мать ребёнка: Прасолова Варвара Онисимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно