Комаровский Анатолий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1925
Дата смерти03.10.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1925
Отец: Комаровский Сергей Миронович
Мать: Комаровская ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.10.2003