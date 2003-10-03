Комаровский Анатолий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаровский Анатолий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1925

Дата смерти

03.10.2003

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1925

Отец: Комаровский Сергей Миронович

Мать: Комаровская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.10.2003
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