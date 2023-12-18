Кунгурова -- Христина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунгурова -- Христина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Кунгуров Василий Евлампиевич

Отец ребёнка: Кунгуров Евлампиев Кириллович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.08.1873

Сын: Кунгуров Иван Евлампиевич

Отец ребёнка: Кунгуров Евлампиев Кириллович

Рождение ребёнка
18.03.1875

Сын: Кунгуров Александр Евлампиевич

Отец ребёнка: Кунгуров Евлампиев Кириллович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Кунгуров Трофим Евлампиевич

Отец ребёнка: Кунгуров Евлампиев Кириллович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунгуров Евлампиев Кириллович

Смерть
Неизвестно
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