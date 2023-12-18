Кунгурова -- Христина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Кунгуров Василий Евлампиевич
Отец ребёнка: Кунгуров Евлампиев Кириллович
Рождение ребёнка
19.08.1873
Сын: Кунгуров Иван Евлампиевич
Отец ребёнка: Кунгуров Евлампиев Кириллович
Рождение ребёнка
18.03.1875
Сын: Кунгуров Александр Евлампиевич
Отец ребёнка: Кунгуров Евлампиев Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Кунгуров Трофим Евлампиевич
Отец ребёнка: Кунгуров Евлампиев Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно