Матрона Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти14.11.1874 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Кочетков Ермил Парфиниев
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Гликерия Ермилова
Отец ребёнка: Кочетков Ермил Парфиниев
Рождение ребёнка
Около 1863
Отец ребёнка: Кочетков Ермил Парфиниев
Смерть
14.11.1874 ст.