Матрона Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

14.11.1874 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетков Ермил Парфиниев

Рождение ребёнка
1846

Сын: Кочетков Максим Ермилов

Отец ребёнка: Кочетков Ермил Парфиниев

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Гликерия Ермилова

Отец ребёнка: Кочетков Ермил Парфиниев

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Кочетков Тихон Ермилов

Отец ребёнка: Кочетков Ермил Парфиниев

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Смерть
14.11.1874 ст.
Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд

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