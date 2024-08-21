Савина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1818 по 1824
Дата смерти26.06.1909 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1818 по 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Савин Фёдор Егорович
Починок, Рыбинский район, Ярославская область
Смерть
26.06.1909 ст.
Починок, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область