Савина Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1818 по 1824

Дата смерти

26.06.1909 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1818 по 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Савин Павел Федорович

Отец ребёнка: Савин Фёдор Егорович

Починок, Рыбинский район, Ярославская область
Смерть
26.06.1909 ст.
Починок, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

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