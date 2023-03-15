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Рытов Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Рытов Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1896

Жена: Рытова Наталия Григорьева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
02.08.1897 ст.

Сын: Рытов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Рытова Наталия Григорьева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.12.1898 ст.

Сын: Рытов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Рытова Наталия Григорьева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.09.1900 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Рытова Наталия Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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