Рытова (Исакова) Наталия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рытова (Исакова) Наталия Григорьева

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Место рождения

Песоченский, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено ?.09.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.09.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Песоченский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
30.06.1896

Муж: Рытов Василий Васильевич

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
02.08.1897 ст.

Сын: Рытов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Рытов Василий Васильевич

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.12.1898 ст.

Сын: Рытов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Рытов Василий Васильевич

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.09.1900 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Рытов Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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