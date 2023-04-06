Рытова (Исакова) Наталия Григорьева
Место рождения
Дата рожденияВычислено ?.09.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.09.1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1896
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
02.08.1897 ст.
Сын: Рытов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Рытов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
22.12.1898 ст.
Отец ребёнка: Рытов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
28.09.1900 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Рытов Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно