Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1844

Дата смерти

09.01.1887

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1842 г.р.

Дети

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буров Семен

Отец ребёнка: Буров Иван

Рождение ребёнка
14.09.1862

Дочь: (Бурова) Вера

Отец ребёнка: Буров Иван

Рождение ребёнка
05.09.1876

Сын: Буров Алексей

Отец ребёнка: Буров Иван

Смерть
09.01.1887
Причина смерти: от водянки
Похороны
Неизвестно

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