Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1844
Дата смерти09.01.1887
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буров Семен
Отец ребёнка: Буров Иван
Рождение ребёнка
14.09.1862
Дочь: (Бурова) Вера
Отец ребёнка: Буров Иван
Рождение ребёнка
05.09.1876
Сын: Буров Алексей
Отец ребёнка: Буров Иван
Смерть
09.01.1887
Причина смерти: от водянки
Похороны
Неизвестно