Струве Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струве Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Струве (Ребиндер) Анна Александровна

Рождение ребёнка
19.03.1983

Дочь: Струве Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Струве (Ребиндер) Анна Александровна

Рождение ребёнка
16.11.1984

Сын: Струве Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Струве (Ребиндер) Анна Александровна

Рождение ребёнка
02.08.1990

Сын: Струве Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Струве (Ребиндер) Анна Александровна

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