Струве Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1983
Дочь: Струве Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Струве (Ребиндер) Анна Александровна
Рождение ребёнка
16.11.1984
Мать ребёнка: Струве (Ребиндер) Анна Александровна
Рождение ребёнка
02.08.1990
Мать ребёнка: Струве (Ребиндер) Анна Александровна