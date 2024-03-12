Маринин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.07.1971
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маринина (Иванова) Зоя
Рождение ребёнка
04.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маринина (Иванова) Зоя
Смерть
30.07.1971