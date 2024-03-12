Маринин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.07.1971

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маринина (Иванова) Зоя

Рождение ребёнка
04.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маринина (Иванова) Зоя

Смерть
30.07.1971

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