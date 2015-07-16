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Лебедева Анна Артёмовна
Лебедева Анна Артёмовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.07.2015
Пол
Женский
Отец
Лебедев Артём Александрович
1988 г.р.
Мать
Лебедева (Дмитриева) Екатерина Геннадьевна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.2015
Отец:
Лебедев Артём Александрович
Мать:
Лебедева Екатерина Геннадьевна
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