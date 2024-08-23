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Елисеев Евгений Терентьевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.01.1909

Дата смерти

После 21.08.1959

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1909

Отец: Елисеев Терентий Трофимович

Мать: Елисеева (Сыромятникова) Пелагея Яковлевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1909 по 28.07.1940
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
29.01.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 1940

Жена: Елисеева (Киселева) Евдокия Александровна

Место жительства
С 1940
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
После 21.08.1959

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