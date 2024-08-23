Елисеев Евгений Терентьевич
Место рождения
Дата рождения26.01.1909
Дата смертиПосле 21.08.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1909
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
С 1909 по 28.07.1940
Крещение
29.01.1909
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 1940
Место жительства
С 1940
Смерть
После 21.08.1959