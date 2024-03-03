Арестова (Шатохина) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульева (Шатохина) Лариса Александровна
Отец ребёнка: Шатохин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова (Шатохина) Галина Александровна
Отец ребёнка: Шатохин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шатохин Александр
Смерть
Неизвестно