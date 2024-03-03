Арестова (Шатохина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арестова (Шатохина) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арестов Иван Андреевич

Мать: Арестова (Чукардина) Ксения Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульева (Шатохина) Лариса Александровна

Отец ребёнка: Шатохин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова (Шатохина) Галина Александровна

Отец ребёнка: Шатохин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатохин Александр

Смерть
Неизвестно

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