Бруй Мария Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Бруй Константин Кириллович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Бруй Васса Константиновна
Отец ребёнка: Бруй Константин Кириллович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Бруй Константин Кириллович
Смерть
Неизвестно