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Бруй Мария Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бруй Константин Кириллович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Бруй Иван Константинович

Отец ребёнка: Бруй Константин Кириллович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Бруй Васса Константиновна

Отец ребёнка: Бруй Константин Кириллович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Бруй Иван Константинович

Отец ребёнка: Бруй Константин Кириллович

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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