Галиев Әмир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиев Әмир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.2021

Пол

Мужской

Отец

Мать

1999 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.2021

Отец: Галиев Рәмис

Мать: Галиева Алинә

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