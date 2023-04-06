Бредня Кондрат Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бредня Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1884
Сын: Бредня Константин Кондратов
Мать ребёнка: Бредня Марфа Андреева
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Бредня Марфа Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бредня Марфа Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бредня Марфа Андреева
Смерть
Неизвестно