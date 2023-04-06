Бредня Кондрат Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бредня Кондрат Александров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бредня Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1884

Сын: Бредня Константин Кондратов

Мать ребёнка: Бредня Марфа Андреева

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бредня Демид Кондратов

Мать ребёнка: Бредня Марфа Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бредня Яковъ Кондратов

Мать ребёнка: Бредня Марфа Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бредня Марфа Андреева

Смерть
Неизвестно
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