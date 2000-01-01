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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Донских Анна Демьяновна
Отец ребёнка: Жигарев Демьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верещагина Фекла Демьяновна
Отец ребёнка: Жигарев Демьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аносова Агриппина Демьяновна
Отец ребёнка: Жигарев Демьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Демьяновна
Отец ребёнка: Жигарев Демьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жигарев Платон Демьянович
Отец ребёнка: Жигарев Демьян
Смерть
Неизвестно