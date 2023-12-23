Акимкина (Мотырева) Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимкина (Мотырева) Надежда Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Мотырев Яков Ефимович

Мать: Мотырева Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
30.04.1978

Дочь: Киреева Марина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акимкин Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Акимкин Анатолий

Красногорское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акимкин Анатолий

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