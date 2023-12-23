Акимкина (Мотырева) Надежда Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: Мотырев Яков Ефимович
Мать: Мотырева Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
30.04.1978
Дочь: Киреева Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акимкин Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Акимкин Анатолий
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акимкин Анатолий