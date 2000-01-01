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Лялин геннадий гаврилович
Лялин геннадий гаврилович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1934
Дата смерти
1987
Пол
Мужской
Отец
Лялин Гавриил Никонорович
1905 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец:
Лялин Гавриил Никонорович
Мать: не указана
Смерть
1987
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