Ракитина Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракитина Авдотья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1700 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Ракитинъ Степанъ

Отец ребёнка: Ракитинъ Иванъ

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Ракитинъ Степанъ

Отец ребёнка: Ракитинъ Иванъ

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Ракитинъ Артемий

Отец ребёнка: Ракитинъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракитинъ Иванъ

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