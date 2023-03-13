Ракитина Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Ракитинъ Степанъ
Отец ребёнка: Ракитинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1735
Сын: Ракитинъ Степанъ
Отец ребёнка: Ракитинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1748
Сын: Ракитинъ Артемий
Отец ребёнка: Ракитинъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ракитинъ Иванъ