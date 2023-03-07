Иванцовъ Миронъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванцовъ Миронъ

Иванцовъ Миронъ

avatar

Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1768

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Иванцовъ Алексей

Мать: Иванцова Афимья Петрова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Иванцова Марья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Иванцовъ Ефимъ

Мать ребёнка: Иванцова Марья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Иванцовъ Ефимъ

Мать ребёнка: Иванцова Марья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванцова Марья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close