Иванцовъ Миронъ
Место рождения
Дата рождения1768
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Иванцовъ Алексей
Мать: Иванцова Афимья Петрова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Иванцова Марья
Рождение ребёнка
1787
Сын: Иванцовъ Ефимъ
Мать ребёнка: Иванцова Марья
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иванцовъ Ефимъ
Мать ребёнка: Иванцова Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванцова Марья