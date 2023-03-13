Иванцова Афимья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Иванцовъ Миронъ
Отец ребёнка: Иванцовъ Алексей
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Иванцовъ Алексей
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иванцовъ Константинъ
Отец ребёнка: Иванцовъ Алексей
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Иванцовъ Алексей
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Иванцовъ Алексей
Рождение ребёнка
1791
Сын: Иванцовъ Степанъ
Отец ребёнка: Иванцовъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванцовъ Алексей