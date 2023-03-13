Иванцова Афимья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванцова Афимья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Иванцовъ Миронъ

Отец ребёнка: Иванцовъ Алексей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Иванцовъ Алексей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Иванцовъ Константинъ

Отец ребёнка: Иванцовъ Алексей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Иванцовъ Алексей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Иванцовъ Алексей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Иванцовъ Степанъ

Отец ребёнка: Иванцовъ Алексей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванцовъ Алексей

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