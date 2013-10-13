Шуканов Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения14.09.1968
Дата смерти13.10.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1990
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.06.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
29.01.1996
Жена: скрыто настройками приватности
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
13.10.2013