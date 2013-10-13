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Шуканов Алексей Александрович

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Место рождения

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

14.09.1968

Дата смерти

13.10.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
26.01.1990

Жена: скрыто настройками приватности

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.06.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Развод
29.01.1996

Жена: скрыто настройками приватности

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
13.10.2013
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