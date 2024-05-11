Соловьев Михаил Иванович 1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соловьев Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Соловьев Иван Матвеевич

Мать: Соловьева Екатерина Федоровна

Военная служба
Между 1938 и 1941
Черноморский флот
Военная служба
С 1941 по 1945
Черноморский флот битва на малой земле
Награда
29.07.1943
Воинское звание: гв. краснофлотец Воинская часть: ЭМ "Сообразительный" Наименование награды: Медаль «За оборону Одессы»
Смерть
Неизвестно

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