Соловьев Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Военная служба
Между 1938 и 1941
Черноморский флот
Военная служба
С 1941 по 1945
Черноморский флот битва на малой земле
Награда
29.07.1943
Воинское звание: гв. краснофлотец Воинская часть: ЭМ "Сообразительный" Наименование награды: Медаль «За оборону Одессы»
Смерть
Неизвестно