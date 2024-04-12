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Борзов Федор Ларионов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

После 1677

Пол

Мужской

Отец

Около 1660 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: Борзов Ларион Климов (Леонтьев)

Мать: не указана

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1677
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА 1209-1-11457 Переписная книга Рузского уезда 1677 года | <p> Normal 0 false fal... Показать все
Смерть
После 1677
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