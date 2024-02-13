Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1800

Дочь: Сурминская Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Ефимия Степановна

Рождение ребёнка
19.08.1801 ст.

Сын: Сурминский Андрей Иванович

Мать ребёнка: Ефимия Степановна

Рождение ребёнка
22.07.1803

Дочь: Сурминская Мая Ивановна

Мать ребёнка: Ефимия Степановна

Рождение ребёнка
04.12.1817 ст.

Сын: Сурминский Иван Иванович

Мать ребёнка: Ефимия Степановна

Сурмино, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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