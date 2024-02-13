Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1800
Дочь: Сурминская Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Ефимия Степановна
Рождение ребёнка
19.08.1801 ст.
Сын: Сурминский Андрей Иванович
Мать ребёнка: Ефимия Степановна
Рождение ребёнка
22.07.1803
Дочь: Сурминская Мая Ивановна
Мать ребёнка: Ефимия Степановна
Рождение ребёнка
04.12.1817 ст.
Мать ребёнка: Ефимия Степановна
Сурмино, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно