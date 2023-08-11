Белецкий Степан Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1951
Дочь: Белецкая (Белецкая) Алиса Степановна
Мать ребёнка: Белецкая (Орел) София Ульяновна
Крапивня, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
Новоград-Волынский, Житомирська область