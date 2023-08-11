Белецкий Степан Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белецкий Степан Карлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1951

Дочь: Белецкая (Белецкая) Алиса Степановна

Мать ребёнка: Белецкая (Орел) София Ульяновна

Крапивня, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
Новоград-Волынский, Житомирська область

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