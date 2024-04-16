Шангина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шангина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1932

Сын: Шангин Николай Илларионович

Отец ребёнка: Шангин Илларион Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шангин Виктор Илларионович

Отец ребёнка: Шангин Илларион Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маевская Валентина Илларионовна

Отец ребёнка: Шангин Илларион Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Надежда Илларионовна

Отец ребёнка: Шангин Илларион Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шангин Виктор Илларионович

Отец ребёнка: Шангин Илларион Александрович

Смерть
Неизвестно
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