Шангина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.04.1932
Сын: Шангин Николай Илларионович
Отец ребёнка: Шангин Илларион Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шангин Виктор Илларионович
Отец ребёнка: Шангин Илларион Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маевская Валентина Илларионовна
Отец ребёнка: Шангин Илларион Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Надежда Илларионовна
Отец ребёнка: Шангин Илларион Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шангин Виктор Илларионович
Отец ребёнка: Шангин Илларион Александрович
Смерть
Неизвестно