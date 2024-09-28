Захаров-Иванов (Константинов) Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров-Иванов (Константинов) Александр Иванович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.08.1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

1823 г.р.

Жена

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1853 ст.

Отец: Иванов (Захаров) Иоанн (Иван) Константинович

Мать: Сергеева Татьяна Феодоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
21.01.1873 ст.

Жена: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Анисья Данииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1873 ст.

Дочь: Константиновна-Захарова-Иванова (Иванова) Евгения Александровна

Мать ребёнка: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Анисья Данииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1875 ст.

Дочь: Константиновна-Захарова-Иванова (Иванова) Феврония Александровна

Мать ребёнка: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Анисья Данииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.06.1876 ст.

Дочь: Константиновна-Захарова-Иванова (Иванова) Акилина Александровна

Мать ребёнка: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Анисья Данииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.03.1878 ст.

Дочь: Константиновна-Захарова-Иванова (Иванова) Мария Александровна

Мать ребёнка: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Анисья Данииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.07.1879 ст.

Сын: Константинов-Захаров-Иванов (Иванов) Борис Александрович

Мать ребёнка: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Анисья Данииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.11.1881 ст.

Сын: Константинов-Захаров-Иванов (Иванов) Андрей Александрович

Мать ребёнка: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Анисья Данииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.06.1885 ст.

Сын: Константинов-Захаров-Иванов (Иванов) Иоанн (Иван) Александрович

Мать ребёнка: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Анисья Данииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.11.1886 ст.

Сын: Константинов-Захаров-Иванов (Иванов) Николай Александрович

Мать ребёнка: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Анисья Данииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.01.1888 ст.

Дочь: Константиновна-Захарова-Иванова (Иванова) Домника Александровна

Мать ребёнка: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Анисья Данииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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