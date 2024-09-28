Захаров-Иванов (Константинов) Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения25.08.1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Дочь: Константиновна-Захарова-Иванова (Иванова) Евгения Александровна
Мать ребёнка: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Анисья Данииловна
Дочь: Константиновна-Захарова-Иванова (Иванова) Феврония Александровна
Мать ребёнка: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Анисья Данииловна
Дочь: Константиновна-Захарова-Иванова (Иванова) Акилина Александровна
Мать ребёнка: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Анисья Данииловна
Дочь: Константиновна-Захарова-Иванова (Иванова) Мария Александровна
Мать ребёнка: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Анисья Данииловна
Сын: Константинов-Захаров-Иванов (Иванов) Борис Александрович
Мать ребёнка: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Анисья Данииловна
Сын: Константинов-Захаров-Иванов (Иванов) Андрей Александрович
Мать ребёнка: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Анисья Данииловна
Сын: Константинов-Захаров-Иванов (Иванов) Иоанн (Иван) Александрович
Мать ребёнка: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Анисья Данииловна
Сын: Константинов-Захаров-Иванов (Иванов) Николай Александрович
Мать ребёнка: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Анисья Данииловна
Дочь: Константиновна-Захарова-Иванова (Иванова) Домника Александровна
Мать ребёнка: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Анисья Данииловна