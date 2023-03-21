Гриневич (Якушевич) N Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриневич (Якушевич) N Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 01.01.1900

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1895 г.р.
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Добавил:

PT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якушевич Гавриил Игнатьевич

Мать: Якушевич Устинья Ильинишна

Рождение ребёнка
19.11.1895

Дочь: Иванова Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Гриневич Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гриневич Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гриневич Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гриневич Василий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 01.01.1900
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