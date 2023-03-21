Гриневич (Якушевич) N Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 01.01.1900
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1895
Дочь: Иванова Матрёна Васильевна
Отец ребёнка: Гриневич Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 01.01.1900