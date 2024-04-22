Елена Федотова
Место рождения
Дата рождения1737 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737 ст.
Взята в деревне Дарьиной, из крестьян помещика Александра Иванова сына Колычева
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Филипп Иванов
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1759 ст.
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1761 ст.
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1770 ст.
Дочь: Василиса Иванова
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
03.02.1771 ст.
Сын: Семен Иванов
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1772 ст.
Дочь: Василиса Иванова
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1774 ст.
Сын: Осип Иванов
Отец ребёнка: Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федоров
Взята в деревне Дарьиной, из крестьян помещика Александра Иванова сына Колычева
Смерть
Неизвестно