Елена Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Федотова

Место рождения

Большое Дарьино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1737 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Дарьино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Взята в деревне Дарьиной, из крестьян помещика Александра Иванова сына Колычева
Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Филипп Иванов

Отец ребёнка: Иван Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1759 ст.

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1761 ст.

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1770 ст.

Дочь: Василиса Иванова

Отец ребёнка: Иван Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.02.1771 ст.

Сын: Семен Иванов

Отец ребёнка: Иван Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Дочь: Василиса Иванова

Отец ребёнка: Иван Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Осип Иванов

Отец ребёнка: Иван Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федоров

Взята в деревне Дарьиной, из крестьян помещика Александра Иванова сына Колычева
Смерть
Неизвестно
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