Заболотских Пётр Никандрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболотских Пётр Никандрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1928

Сын: Заболотских Евгений Петрович

Мать ребёнка: Заболотских ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заболотских ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заболотских ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заболотских ?

Смерть
Неизвестно
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