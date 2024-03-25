Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти1765
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1759
Сын: Иуда Васильевич
Мать ребёнка: Акинья Иванова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Анисия Васильевна
Мать ребёнка: Акинья Иванова
д.Клёмово
Рождение ребёнка
1764
Сын: Степан Васильевич
Мать ребёнка: Акинья Иванова
д.Клёмово
Рождение ребёнка
1765
Сын: Ефрем Васильевич
Мать ребёнка: Акинья Иванова
д.Клёмово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акинья Иванова
Смерть
1765