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Василий Иванов

Место рождения

Клемово, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

1765

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Иван

Мать: не указана

Клемово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Иуда Васильевич

Мать ребёнка: Акинья Иванова

Клемово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Анисия Васильевна

Мать ребёнка: Акинья Иванова

д.Клёмово
Рождение ребёнка
1764

Сын: Степан Васильевич

Мать ребёнка: Акинья Иванова

д.Клёмово
Рождение ребёнка
1765

Сын: Ефрем Васильевич

Мать ребёнка: Акинья Иванова

д.Клёмово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акинья Иванова

Смерть
1765
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