Сигурд Кольцо
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1656
Дата смерти17.11.1725
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1656
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ингрид Великий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рагнар Лодброк
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
17.11.1725