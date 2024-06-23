Сигурд Кольцо — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сигурд Кольцо

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1656

Дата смерти

17.11.1725

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1656

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ингрид Великий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рагнар Лодброк

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
17.11.1725

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