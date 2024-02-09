Охотникова (Разинова) Валентина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1985
Сын: Охотников Александр Владимирович
Отец ребёнка: Охотников Владимир Петрович
Рождение ребёнка
25.07.1987
Дочь: Морозова (Охотникова) Зинаида Владимировна
Отец ребёнка: Охотников Владимир Петрович