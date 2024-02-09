Охотникова (Разинова) Валентина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охотникова (Разинова) Валентина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1964

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охотников Владимир Петрович

Рождение ребёнка
05.10.1985

Сын: Охотников Александр Владимирович

Отец ребёнка: Охотников Владимир Петрович

Рождение ребёнка
25.07.1987

Дочь: Морозова (Охотникова) Зинаида Владимировна

Отец ребёнка: Охотников Владимир Петрович

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