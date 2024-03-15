Тряпицын Евдоким Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тряпицын Евдоким Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1877

Отец: Тряпицын Максим Федорович

Мать: Тряпицына Коковина Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
06.12.1900

Дочь: Тряпицына Анастасия Евдокимовна

Мать ребёнка: Тряпицына Мошкова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
27.08.1903

Сын: Тряпицын Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Тряпицына Мошкова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
11.05.1906

Сын: Тряпицын Кирилл Евдокимович

Мать ребёнка: Тряпицына Мошкова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
20.07.1907

Дочь: Тряпицына Мария Евдокимовна

Мать ребёнка: Тряпицына Мошкова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
19.11.1910

Сын: Тряпицын Александр Евдокимович

Мать ребёнка: Тряпицына Мошкова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
07.07.1912

Дочь: Тряпицына Ольга Евдокимовна

Мать ребёнка: Тряпицына Мошкова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тряпицын Федор Евдокимович

Мать ребёнка: Тряпицына Мошкова Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тряпицына Мошкова Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тряпицына Васильева Пелагея Николаевна

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