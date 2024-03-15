Тряпицын Евдоким Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1877
Рождение ребёнка
06.12.1900
Дочь: Тряпицына Анастасия Евдокимовна
Мать ребёнка: Тряпицына Мошкова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
27.08.1903
Сын: Тряпицын Иван Евдокимович
Мать ребёнка: Тряпицына Мошкова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
11.05.1906
Сын: Тряпицын Кирилл Евдокимович
Мать ребёнка: Тряпицына Мошкова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
20.07.1907
Дочь: Тряпицына Мария Евдокимовна
Мать ребёнка: Тряпицына Мошкова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
19.11.1910
Сын: Тряпицын Александр Евдокимович
Мать ребёнка: Тряпицына Мошкова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
07.07.1912
Дочь: Тряпицына Ольга Евдокимовна
Мать ребёнка: Тряпицына Мошкова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тряпицын Федор Евдокимович
Мать ребёнка: Тряпицына Мошкова Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно