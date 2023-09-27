Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Сергеевна

Александра Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Яковель Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Яковель Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Говорина Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Яковель Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Яковель Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковель Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно
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