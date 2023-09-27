Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1940
Сын: Яковель Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Яковель Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Говорина Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Яковель Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Яковель Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно