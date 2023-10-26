Морозов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1937

Дата смерти

12.07.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.11.1965

Сын: Морозов Игорь Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.07.1988

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