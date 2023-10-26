Морозов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1937
Дата смерти12.07.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.11.1965
Сын: Морозов Игорь Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.07.1988