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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1940

Сын: Мартемьянов Станислав Александрович

Отец ребёнка: Мартемьянов Александр Семенович

Рождение ребёнка
31.05.1947

Дочь: Новожилова? Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Александр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инна Александровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Александр Семенович

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