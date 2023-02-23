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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1940
Сын: Мартемьянов Станислав Александрович
Отец ребёнка: Мартемьянов Александр Семенович
Рождение ребёнка
31.05.1947
Дочь: Новожилова? Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Александр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Инна Александровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Александр Семенович