Бобровникова (Телышева) Мария Федосеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобровникова (Телышева) Мария Федосеева

Место рождения

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

23.03.1950 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.1881 ст.

Сын: Бобровников Димитрий Петров

Отец ребёнка: Бобровников Петр Епифанов

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.02.1881 ст.

Сын: Бобровников Никифор Петров

Отец ребёнка: Бобровников Петр Епифанов

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.03.1882

Сын: Бобров Василий Петров

Отец ребёнка: Бобровников Петр Епифанов

Рождение ребёнка
10.11.1883 ст.

Дочь: Гайдукова Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Бобровников Петр Епифанов

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение
23.03.1950 ст.

Отец: Телышев Феодосий Сергеев

Мать: Телышева Феодосия Исаева

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобров Алексей Петров

Отец ребёнка: Бобровников Петр Епифанов

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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