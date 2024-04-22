Бобровникова (Телышева) Мария Федосеева
Место рождения
Дата рождения23.03.1950 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.1881 ст.
Сын: Бобровников Димитрий Петров
Отец ребёнка: Бобровников Петр Епифанов
Рождение ребёнка
07.02.1881 ст.
Сын: Бобровников Никифор Петров
Отец ребёнка: Бобровников Петр Епифанов
Рождение ребёнка
28.03.1882
Отец ребёнка: Бобровников Петр Епифанов
Рождение ребёнка
10.11.1883 ст.
Дочь: Гайдукова Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Бобровников Петр Епифанов
Рождение
23.03.1950 ст.
Отец: Телышев Феодосий Сергеев
Мать: Телышева Феодосия Исаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бобровников Петр Епифанов
Смерть
Неизвестно