Кулик Лазарь Маркович
Место рождения
Дата рождения06.11.1859
Дата смерти24.01.1895
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1859
Отец: Кулик Марко Павлович
Мать: Кулик Марфа Федоровна
Бракосочетание
19.10.1880
Жена: Кулик Акилина Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.05.1886
Дочь: Елена Лазаревна
Мать ребёнка: Кулик Акилина Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.06.1891
Дочь: Ефросиния Лазаревна
Мать ребёнка: Кулик Акилина Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.06.1893
Дочь: Кулик Анна Лазаревна
Мать ребёнка: Кулик Акилина Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
собственник Липова Рога
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.01.1895
Причина смерти: от воспаления легких