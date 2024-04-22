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Кулик Лазарь Маркович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

06.11.1859

Дата смерти

24.01.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1859

Отец: Кулик Марко Павлович

Мать: Кулик Марфа Федоровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
19.10.1880

Жена: Кулик Акилина Дмитриевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.05.1886

Дочь: Елена Лазаревна

Мать ребёнка: Кулик Акилина Дмитриевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.06.1891

Дочь: Ефросиния Лазаревна

Мать ребёнка: Кулик Акилина Дмитриевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.06.1893

Дочь: Кулик Анна Лазаревна

Мать ребёнка: Кулик Акилина Дмитриевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
собственник Липова Рога
Место жительства
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
24.01.1895
Липовый Рог, Чернігівська область
Причина смерти: от воспаления легких
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