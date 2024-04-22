Кулик (Герасименко) Акилина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения05.06.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1859
Бракосочетание
19.10.1880
Рождение ребёнка
18.05.1886
Дочь: Елена Лазаревна
Отец ребёнка: Кулик Лазарь Маркович
Рождение ребёнка
17.06.1891
Дочь: Ефросиния Лазаревна
Отец ребёнка: Кулик Лазарь Маркович
Рождение ребёнка
11.06.1893
Дочь: Кулик Анна Лазаревна
Отец ребёнка: Кулик Лазарь Маркович
Смерть
Неизвестно