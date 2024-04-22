Кулик (Герасименко) Акилина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулик (Герасименко) Акилина Дмитриевна

Кулик (Герасименко) Акилина Дмитриевна

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

05.06.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1859

Отец: Герасименко Дмитрий Алексеевич

Мать: Герасименко Ефросиния Евдокимовна

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
19.10.1880

Муж: Кулик Лазарь Маркович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.05.1886

Дочь: Елена Лазаревна

Отец ребёнка: Кулик Лазарь Маркович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.06.1891

Дочь: Ефросиния Лазаревна

Отец ребёнка: Кулик Лазарь Маркович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.06.1893

Дочь: Кулик Анна Лазаревна

Отец ребёнка: Кулик Лазарь Маркович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close