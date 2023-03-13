Пушкаревъ Николай
Место рожденияБирский уездъ, Уси-Степановская волость
Дата рождения1879
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Пушкаревъ Григорий
Мать: не указана
Бирский уездъ, Уси-Степановская волость
Бракосочетание
24.01.1903
Жена: Пушкарева Дарья
Рождение ребёнка
11.02.1904
Сын: Пушкаревъ Мелетий
Мать ребёнка: Пушкарева Дарья
Рождение ребёнка
02.09.1906
Сын: Пушкаревъ Иванъ
Мать ребёнка: Пушкарева Дарья
Рождение ребёнка
01.06.1909
Сын: Пушкаревъ Федоръ
Мать ребёнка: Пушкарева Дарья
Бракосочетание
07.01.1913
Рождение ребёнка
29.10.1913
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Пушкарева Дарья