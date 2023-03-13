Пушкаревъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПушкаревъ Николай

Пушкаревъ Николай

avatar

Место рождения

Бирский уездъ, Уси-Степановская волость

Дата рождения

1879

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Пушкаревъ Григорий

Мать: не указана

Бирский уездъ, Уси-Степановская волость
Бракосочетание
24.01.1903

Жена: Пушкарева Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1904

Сын: Пушкаревъ Мелетий

Мать ребёнка: Пушкарева Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1906

Сын: Пушкаревъ Иванъ

Мать ребёнка: Пушкарева Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1909

Сын: Пушкаревъ Федоръ

Мать ребёнка: Пушкарева Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.01.1913

Жена: Варганова Пушкарева Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.10.1913

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Пушкарева Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close