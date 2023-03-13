Пушкарева (Храмова) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти03.11.1912
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Храмовъ Григорий
Мать: Храмова Пелагея Иванова
Бракосочетание
24.01.1903
Муж: Пушкаревъ Николай
Рождение ребёнка
11.02.1904
Сын: Пушкаревъ Мелетий
Отец ребёнка: Пушкаревъ Николай
Рождение ребёнка
02.09.1906
Сын: Пушкаревъ Иванъ
Отец ребёнка: Пушкаревъ Николай
Рождение ребёнка
01.06.1909
Сын: Пушкаревъ Федоръ
Отец ребёнка: Пушкаревъ Николай
Смерть
03.11.1912
Рождение ребёнка
29.10.1913
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Пушкаревъ Николай