Пушкарева (Храмова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева (Храмова) Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

03.11.1912

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Храмовъ Григорий

Мать: Храмова Пелагея Иванова

Бракосочетание
24.01.1903

Муж: Пушкаревъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1904

Сын: Пушкаревъ Мелетий

Отец ребёнка: Пушкаревъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1906

Сын: Пушкаревъ Иванъ

Отец ребёнка: Пушкаревъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1909

Сын: Пушкаревъ Федоръ

Отец ребёнка: Пушкаревъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.11.1912
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.10.1913

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Пушкаревъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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