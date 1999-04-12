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Румянцева Зоя Алексеевна
Румянцева Зоя Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.04.1999
Пол
Женский
Отец
Румянцев Алексей Дмитриевич
1966 г.р.
Мать
Орехова (Барбухо) Оксана Евгеньевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1999
Отец:
Румянцев Алексей Дмитриевич
Мать:
Орехова Оксана Евгеньевна
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